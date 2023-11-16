Черные очки и минимум косметики — лучшая защита от назойливых поклонников

Что вы будете делать, если все папарацци в городе круглосуточно преследуют вас, даже охраняя у входа в собственный дом? Выход один: подражать горожанам, отодвинув подальше элегантные платья и туфли на каблуках.
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