Медведев — о том, чем для создателей ИИ может обернуться «восстание машин»

Корпорации, разрабатывающие генеративный искусственный интеллект, лукавят, когда говорят о страхе за судьбу человечества, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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