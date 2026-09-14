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Русская весна

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Медведев — о том, чем для создателей ИИ может обернуться «восстание машин»

Медведев — о том, чем для создателей ИИ может обернуться «восстание машин»

Корпорации, разрабатывающие генеративный искусственный интеллект, лукавят, когда говорят о страхе за судьбу человечества, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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