«Ростех» заявил об исключительной дальности полета истребителя Су-57Э

Российский истребитель пятого поколения Су-57Э показал исключительную дальность полета с вкладными топливными баками внутри грузовых отсеков, совершив перелет на авиасалон El Alamein International Airshow в Египет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Сестра Грэма заяв...
- ГБ В Финляндии заяви...
- ГБ В Раде вскрыли бл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым