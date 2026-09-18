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Zero Hedge

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Truancy Is Now A Mental Health Condition In Britain

Truancy Is Now A Mental Health Condition In Britain

Truancy Is Now A Mental Health Condition In Britain Authored by Mary Gilleece via The Daily Sceptic, Bunking off school used to be called truancy, but now 'Emotional Based School Avoidance', or EBSA, has joined the ever-growing list of supposed mental health conditions afflicting the nation's youth.

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