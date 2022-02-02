В будущем мировом голоде заочно обвинили Россия

И снова здравствуйте. В чем только не обвиняли за последнее время Россию. И в оккупациях, и в скрипально-навальных потравушках, и даже в истории с Кеннеди наш след нашли.
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