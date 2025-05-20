Бастрыкин призвал запретить мигрантам привозить в Россию жён, детей, бабушек и мужей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме заявил, что аренда жилья, оформление медицинской страховки и заключение контракта с трудовыми мигрантами должны осуществляться за счет работодателя.
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