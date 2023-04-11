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Замгубернатора НАО предъявили обвинение в получении взятки в 3 млн руб. от коммерсанта

Замгубернатора НАО предъявили обвинение в получении взятки в 3 млн руб. от коммерсанта

Заместителю губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) предъявили обвинение по делу о получении трехмиллионной взятки от предпринимателя, сообщает пресс-служба СКР.

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