Русские уезжают в Беларусь: "Дома скупают по цене обеда в кафе". В чём подвох?

Автор: Ольга АнтоноваЛукашенко предлагает согражданам приобретать избы в глубинке. В стране развиваются агрогородки и крупные села у магистралей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Липецке школьни...
- Удары по Киеву. 2...
- СП Продались за 300 ...
Разведёнке правильно сказали: "У нас массаж горячими полотенцами не любят. У нас работать надо. Чтобы массажем зарабатывать, медицинское образование требуется." Но у неё совсем другое кредо: "Работать мне негде, не на заводе же". 🤣
😀😀😀
"За морем телушка - полушка..."
Вот новость = низкие цены в Беларуси, да у нас в глубинке точно такая ситуация, если не дешевле. У Луки хоть дороги зимой наверно чистят в глухие деревни, да автолавки ездят. Там чиновники боятся звездюлей, а наши на все забили, вольготно себя чувствуют
Буржуи развалят любую государственность. Частн собств еет дела до того, что творится за забором. Где в белоруси прячется компартия, почему ее не видно.