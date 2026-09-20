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Русские уезжают в Беларусь: "Дома скупают по цене обеда в кафе". В чём подвох?

Русские уезжают в Беларусь: "Дома скупают по цене обеда в кафе". В чём подвох?

Автор: Ольга АнтоноваЛукашенко предлагает согражданам приобретать избы в глубинке. В стране развиваются агрогородки и крупные села у магистралей.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Traveller
Traveller

Разведёнке правильно сказали: "У нас массаж горячими полотенцами не любят. У нас работать надо. Чтобы массажем зарабатывать, медицинское образование требуется." Но у неё совсем другое кредо: "Работать мне негде, не на заводе же". 🤣

Профиль пользователя Николай Кузнецов
Николай Кузнецовизменено

Вот новость             = низкие цены в Беларуси, да у нас в глубинке точно такая ситуация, если не дешевле. У Луки хоть дороги зимой наверно чистят в глухие деревни, да автолавки ездят. Там чиновники боятся звездюлей, а наши на все забили, вольготно себя чувствуют