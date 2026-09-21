CNews: Французские медсестры отказались от визитов из-за дорогого топлива

Французские медсёстры вынуждены отказываться от выездной работы из-за роста цен на топливо. По данным CNews, стоимость полного бака увеличилась на €25, а цена дизеля достигла рекордных €2,41 за литр, сильно затрудняя оказание медицинских услуг на дому.