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Царьград

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CNews: Французские медсестры отказались от визитов из-за дорогого топлива

CNews: Французские медсестры отказались от визитов из-за дорогого топлива

Французские медсёстры вынуждены отказываться от выездной работы из-за роста цен на топливо. По данным CNews, стоимость полного бака увеличилась на €25, а цена дизеля достигла рекордных €2,41 за литр, сильно затрудняя оказание медицинских услуг на дому.

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