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Закон и Порядок

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Путину придётся стать Сталиным

Путину придётся стать Сталиным

Виктор Анисимов В народе растёт запрос на ужесточение внутренней политики, в том числе и срочное решение мигрантского вопроса, искоренения чудовищной коррупции охватившей практически все стороны нашей жизни, решения наболевших, и давно уже перезревших, социальных проблем, таких как взрывной рост цен на основные продукты питания, обуздание инфляции заранее сжирающую индексацию пенсий, и многое другое.

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