Политика как он...
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Политика как она есть

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Сербия разорвала несколько военных контрактов с Россией

Сербия разорвала несколько военных контрактов с Россией

Сербия расторгла некоторые контракты по поставкам вооружения из России до нормализации ситуации в мире, сообщил начальник Генерального штаба армии Сербии генерал Милан Мойсилович в интервью изданию «Новости».

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