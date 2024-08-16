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Царьград

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В помощь Дюмину ждут Суровикина: Почему первые провалы в Курской области оказались важнее побед

В помощь Дюмину ждут Суровикина: Почему первые провалы в Курской области оказались важнее побед

К сожалению, в информационной повестке вокруг вторжения ВСУ в Курскую область продолжают царить алармистские высказывания и замечания.

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Комментарии
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Соков Юрий
не забыть бы про Новую Хазарию  - см. на Ю-ТУБЕ Г. Беркут -Небесный Иерусалим! - туда включили уже и Крым, и Ростов!
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3 час.
Ч
Чужестранка
Пограничники стояли насмерть, за ними были призывники, вооруженные стрелковым оружием против танков. Их, конечно, побили. Последнее что они сделали это вызвали огонь на себя. Потом связь с ними прервалась. Не надо утверждать, чего не знаешь! Сиди на своём диване и не умоляй чужие подвиги! Ребята - настоящие герои.
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2 час.
Галина
Ребята-Герои! А Большие Дяди-кто?! Если всех Честных Генералов, которые говорят Неудобную Правду, Ссылать, как Суровикина! Останутся одни Хитрожопые Мудаки!
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35 мин.

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