В помощь Дюмину ждут Суровикина: Почему первые провалы в Курской области оказались важнее побед

не забыть бы про Новую Хазарию - см. на Ю-ТУБЕ Г. Беркут -Небесный Иерусалим! - туда включили уже и Крым, и Ростов!

Ч

Чужестранка

Пограничники стояли насмерть, за ними были призывники, вооруженные стрелковым оружием против танков. Их, конечно, побили. Последнее что они сделали это вызвали огонь на себя. Потом связь с ними прервалась. Не надо утверждать, чего не знаешь! Сиди на своём диване и не умоляй чужие подвиги! Ребята - настоящие герои.