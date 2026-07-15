Кулинария>Яблочный пирог!

Яблочный пирог Тесто смешиваем по очереди как и написано. 4 яйца 400 гр сметаны любой жирности 160 мл растопленное сливочное масло 250 гр сахара 10 гр разрыхлителя 500 гр муки Перемешали делим на пополам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии