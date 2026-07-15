Дачно-огородные...
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Дачно-огородные радости

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Кулинария>Яблочный пирог!

Яблочный пирог Тесто смешиваем по очереди как и написано.  4 яйца 400 гр сметаны любой жирности 160 мл растопленное сливочное масло 250 гр сахара 10 гр разрыхлителя 500 гр муки  Перемешали делим на пополам.

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