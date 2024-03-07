В Одессе произошла серия взрывов. В городе видели кортеж Зеленского

В Одессе в ночь на 6 марта и днем произошла серия взрывов, сообщают украинские СМИ. По некоторым данным, в городе мог находиться президент республики Владимир Зеленский, он должен был встретится с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.