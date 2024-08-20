Рогов: ВСУ скрытно перебросили в Запорожскую область боевую технику

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние дни скрытно перебросили через подконтрольный украинским властям город Запорожье боевую технику и десятки бензовозов для их снабжения.