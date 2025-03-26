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ШОК! Настоящим адом обернулась вылазка для ВСУ: раненых и погибших исчисляют сотнями

ШОК! Настоящим адом обернулась вылазка для ВСУ: раненых и погибших исчисляют сотнями

Попытка вторжения на территорию России обернулась для противника значительными потерями. По предварительным сведениям, очередная вылазка через границу стоила Украине примерно несколько сотен выведенных из строя солдат – убитыми и получившими ранения.

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