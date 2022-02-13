За здравие Жириновского помолятся в одном из городов России

Депутат оренбургской городской Думы от Либерально-демократической партии России Сергей Николаев предложил провести в городе молебен о здравии лидера партии Владимира Жириновского, госпитализированного с коронавирусом в одну из больниц Москвы.
Депутат оренбургской городской Думы от Либерально-демократической партии России Сергей Николаев предложил провести в городе молебен о здравии лидера партии Владимира Жириновского, госпитализированного с коронавирусом в одну из больниц Москвы.
Свежие комментарии