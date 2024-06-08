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Есть рекорд! Российский ЗРК - "Бук-М3" приземлил новейший западный GLSDB.

Есть рекорд! Российский ЗРК - "Бук-М3" приземлил новейший западный GLSDB.

39K прочитали И снова наша техника превосходит лучшее западное вооружение - речь идёт о широко рекламируемых глубинных ракетах GLSDB, объединяющих высокоточный авиационный боеприпас и разгонную ступень вместо истребителя.

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