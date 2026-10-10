Академик РАН Лукьянов оценил предел человеческой жизни в 120-125 лет

Предел человеческой жизни на сегодняшний день составляет 120–125 лет, считает академик РАН, ректор Пироговского университета Сергей Лукьянов.
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