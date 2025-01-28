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Лучший медиафутболист России Маврин прилетел на сборы к «Пари НН». Хавбек «Амкала» никогда не выступал на профессиональном уровне

Лучший медиафутболист России Маврин прилетел на сборы к «Пари НН». Хавбек «Амкала» никогда не выступал на профессиональном уровне

Нижегородский клуб Мир РПЛ позвал 35-летнего полузащитника «Амкала» на второй зимний сбор. Маврин в 2023 и 2024 годах был признан лучшим игроком в медиафутболе.

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