Авито Услуги фиксирует рост спроса на строительные услуги в России: тренды

Спрос на ремонтные и отделочные работы в России вырос на 25% в третьем квартале 2024 года. Как показало исследование Авито Услуг и агентства ORO, более трети специалистов строительной сферы активно развивают свой бизнес через интернет.
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