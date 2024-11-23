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Авито Услуги фиксирует рост спроса на строительные услуги в России: тренды

Авито Услуги фиксирует рост спроса на строительные услуги в России: тренды

Спрос на ремонтные и отделочные работы в России вырос на 25% в третьем квартале 2024 года. Как показало исследование Авито Услуг и агентства ORO, более трети специалистов строительной сферы активно развивают свой бизнес через интернет.

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