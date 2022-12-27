Царьград

5 271 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    Обращаюсь к нашим российским женщинам: даже если Вы одиноки и устали от этого - не поддавайтесь на уловки особенно  з...Схема через подст...
  • Алекс Архипов
    Ну развели лоха. Обычное дело. Запад всю жизнь этим занят. а если лох и сам обманываться рад, то это святое дело. Оби...Двойная тайна "Се...
  • Алекс Архипов
    Кто кого перемалывает большой вопрос. Просто застряли. Так нужно понимать термин перемалывает.Авдеевка и Артёмо...

Лавров раскрыл смысл "обезглавливающего удара" по Кремлю: США угрожают Путину

Лавров раскрыл смысл "обезглавливающего удара" по Кремлю: США угрожают Путину

В МИД предупредили Вашингтон о возможных последствиях такого рода планов.Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "неназванные официальные лица" из Пентагона по факту угрожали презиленту Владимиру Путину, говоря об "обезглавливающем ударе".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх