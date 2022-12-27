Лавров раскрыл смысл "обезглавливающего удара" по Кремлю: США угрожают Путину

В МИД предупредили Вашингтон о возможных последствиях такого рода планов.Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "неназванные официальные лица" из Пентагона по факту угрожали презиленту Владимиру Путину, говоря об "обезглавливающем ударе".