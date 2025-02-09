«Буду петь бесплатно»: Лолита пожаловалась на отмену концертов из-за жалоб

Певица посетовала на действия недоброжелателей. Певица Лолита Милявская после информации СМИ об отмене ряда ее концертов из-за жалоб хейтеров опубликовала видео в соцсети, в котором пожаловалась на отсутствие работы.
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