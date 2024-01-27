Лукашенко и Путин встретятся в Петербурге на заседании ВГС 29 января

Белорусский лидер уже вылетел в Россию. В понедельник, 29 января, в Петербурге состоится заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, в котором примут участие президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.
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