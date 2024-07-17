Казахская блогерша-нацистка высказалась о русских. Полиция "не в курсе"

Фото: Коллаж ИА Новороссия Более года казахские журналисты и активисты жалуются на местную блогершу Марал Жалелову из Алма-Аты, которая без каких-либо последствий позволяет себе делать русофобские высказывания.
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