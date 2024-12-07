Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Пашинян решил отменить Путина? Последствия для Армении будут плачевными...

Пашинян решил отменить Путина? Последствия для Армении будут плачевными...

© Roman Naumov/Globallookpress Отвечая на вопрос, заданный депутатом парламента Армении Анной Григорян, о том, как повлияет Римский статут на возможный визит Путина в Ереван на саммит ЕАЭС, глава армянского правительства Никол Пашинян фактически объявил президента России Владимира Путина персоной нон грата в Армении.

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Комментарии
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Геннадий Хрипунов
Я бы хотел узнать с какого года этот чмошник Пашинян премьер-министр и когда он должен сложить свои полномочия, Народ Армении должен  решить этот  сложный вопрос, общаться с Россией и торговать или остаться у разбитого корыта .
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17 час.
Александр Симаков
Народ Армении уже решил этот вопрос, в 2021 году, когда Пашинян (возглавлявший Армению с 2018 года), был переизбран на второй срок.  Только в  Армении премьер-министра выбирает не народ, а  назначает Президент Армении ( такова структура власти - президент есть, но никто не знает, кто это. 😀)  А президенту кандидатуру премьер-министра представляет  Национальное собрание, которое , в свою очередь, избирает народ.  В 2021 году народ Армении проголосовал в большинстве своём за партию Пашиняна, которая  получила большинство в Национальном собрании. И Пашиняна, соотвественно, назначили премьер-министром.  Следующие выборы в Армении запланированы на июнь 2026 года.  Но не факт, что Пашинян сложит свои полномочия. Те армяне, которые хотели торговать и общаться с Россией, давно уже в России...
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16 час.

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