Я бы хотел узнать с какого года этот чмошник Пашинян премьер-министр и когда он должен сложить свои полномочия, Народ Армении должен решить этот сложный вопрос, общаться с Россией и торговать или остаться у разбитого корыта .

Александр Симаков

Народ Армении уже решил этот вопрос, в 2021 году, когда Пашинян (возглавлявший Армению с 2018 года), был переизбран на второй срок. Только в Армении премьер-министра выбирает не народ, а назначает Президент Армении ( такова структура власти - президент есть, но никто не знает, кто это. 😀) А президенту кандидатуру премьер-министра представляет Национальное собрание, которое , в свою очередь, избирает народ. В 2021 году народ Армении проголосовал в большинстве своём за партию Пашиняна, которая получила большинство в Национальном собрании. И Пашиняна, соотвественно, назначили премьер-министром. Следующие выборы в Армении запланированы на июнь 2026 года. Но не факт, что Пашинян сложит свои полномочия. Те армяне, которые хотели торговать и общаться с Россией, давно уже в России...