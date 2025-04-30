Защитник ЦСКА Лукин высказался о полученной травме головы в матче с «Зенитом»

Во время игры футболист столкнулся с Ваней Дркушичем Центральный защитник московского ЦСКА Матвей Лукин рассказал о своем самочувствии после травмы головы в первом финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с петербургским «Зенитом» (0:2).