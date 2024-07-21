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Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили живую силу ВСУ и сорвали ротацию противника

Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили живую силу ВСУ и сорвали ротацию противника

Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные расчеты автоматических станковых гранатометов (АГС) и минометные расчеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сорвали ротацию противника.

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