В Обнинске автобус с пассажирами попал в ДТП

Днём 2 сентября в Обнинске произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. По данным полиции, авария случилась около 11:40 на проспекте Ленина в районе дома №209.
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