В США падает спрос на ипотеку

Ставки по ипотеке немного снизились, но спрос на покупку домов продолжает падать.Сейчас в США средняя ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой опустилась до 6,82% - это самый низкий уровень с февраля.
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