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Путин поздравил россиян с Днем Москвы

Путин поздравил россиян с Днем Москвы

Москва стала лучшим и динамичным городом планеты, заявил президент России Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии в честь 879-й годовщины города в концертном зале «Зарядье».

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