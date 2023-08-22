Секретарь Совбеза России: под влиянием американцев Япония взяла курс на милитаризацию

Вашингтон и Лондон в последние годы все активнее втягивают Токио в свои геополитические игры. Под влиянием американцев Япония взяла уверенный курс на милитаризацию.
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