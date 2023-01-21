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Исмаилов оценил видео с пьяным Александром Емельяненко словами "человек с катушек съехал"

Исмаилов оценил видео с пьяным Александром Емельяненко словами "человек с катушек съехал"

Рамазан Исмаилов, брат и тренер российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова, прокомментировал появившееся в интернете видео, на котором Александра Емельяненко не пускают в московский торговый центр из-за алкогольного опьянения.

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