Исмаилов оценил видео с пьяным Александром Емельяненко словами "человек с катушек съехал"

Рамазан Исмаилов, брат и тренер российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова, прокомментировал появившееся в интернете видео, на котором Александра Емельяненко не пускают в московский торговый центр из-за алкогольного опьянения.
Рамазан Исмаилов, брат и тренер российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова, прокомментировал появившееся в интернете видео, на котором Александра Емельяненко не пускают в московский торговый центр из-за алкогольного опьянения.
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