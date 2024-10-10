Работа мечты: сколько готовы заплатить квадроберу?

Многие только и мечтают о такой работе, где можно дурака валять, но получать вменяемые деньги. Но, как правило, работодатели такие вакансии не выставляют, а требуют от соискателей и опыта, и ответственности, и умения справляться со стрессами, не говоря о согласии на переработку без дополнительной оплаты.