Еще в первые часы начала нового обострения в Сирии в сети появились сообщения о том, что на базе российских ВКС «Хмеймим» прячется то ли ХТШ от восставших алавитов, то ли алавиты от ХТШ.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Еще в первые часы начала нового обострения в Сирии в сети появились сообщения о том, что на базе российских ВКС «Хмеймим» прячется то ли ХТШ от восставших алавитов, то ли алавиты от ХТШ.
Свежие комментарии