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Еще в первые часы начала нового обострения в Сирии в сети появились сообщения о

Еще в первые часы начала нового обострения в Сирии в сети появились сообщения о том, что на базе российских ВКС «Хмеймим» прячется то ли ХТШ от восставших алавитов, то ли алавиты от ХТШ.

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