Кому принадлежало судно захваченное хуситами в Красном мореЙеменское движение "Ансар Аллах" захватило израильское грузовое судно в Красном море.
Кому принадлежало судно захваченное хуситами в Красном море
Комментарии
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Caltar
"Считается, что в середине 1980-х годов Вейцман получил от Унгера 27 000 долларов.",какая-то сумма не солидная...
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19 час.
Андрей
от одного судна явно не разорится. Можно хуситам повторить.😀
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19 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Если с Россией так можно почему с другими так нельзя?
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16 час.