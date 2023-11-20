Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 903 подписчика

Кому принадлежало судно захваченное хуситами в Красном море

Кому принадлежало судно захваченное хуситами в Красном море

Кому принадлежало судно захваченное хуситами в Красном мореЙеменское движение "Ансар Аллах" захватило израильское грузовое судно в Красном море.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Caltar
&quot;Считается, что в середине 1980-х годов Вейцман получил от Унгера 27 000 долларов.&quot;,какая-то сумма не солидная...
Ответить
19 час.
Андрей
от одного судна явно не разорится. Можно хуситам повторить.😀
Ответить
19 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Если с Россией так можно почему с другими так нельзя?
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх