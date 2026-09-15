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Семшов об Олейникове: «Он шел к большому клубу всю карьеру и добрался. Это усиление для ЦСКА – сразу начнет приносить пользу, если его уверенность никуда не денется»

Экс-полузащитник ЦСКА Игорь Семшов назвал трансфер Ивана Олейникова  усилением для клуба. 28-летний полузащитник отказал «Рубину» и присоединился к армейцам, перейдя из « Крыльев Советов » в летнее трансферное окно.

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