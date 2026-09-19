Стролл быстрее Алонсо? В Aston Martin сделали сенсационное заявление

Стролл быстрее Алонсо? В Aston Martin сделали сенсационное заявлениеPirelliПиар в паддоке Формулы 1 давно известен способностью выдавать желаемое за действительное, но посол Aston Martin Педро де ла Роса, похоже, решил установить новый рекорд.
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