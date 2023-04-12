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Врач назвала настораживающие причины неукротимой тяги к сладкому

Врач назвала настораживающие причины неукротимой тяги к сладкому

Врач-терапевт, нутрициолог, руководитель кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий Ирина Никулина 12 апреля рассказала, что непреодолимое желание съесть сладкое может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

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