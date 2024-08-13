СМИ2
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ2

Россияне стали запрашивать больше денег, оформляемых по микрозаймам

Россияне стали запрашивать больше денег, оформляемых по микрозаймам

В первой половине 2024 года средний размер микрозаймов, которые россияне запрашивали в микрофинансовых организациях (МФО), вырос на 55 процентов в сравнении с тем же периодом 2023 года и достиг отметки в 30,8 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх