Россияне стали запрашивать больше денег, оформляемых по микрозаймам

В первой половине 2024 года средний размер микрозаймов, которые россияне запрашивали в микрофинансовых организациях (МФО), вырос на 55 процентов в сравнении с тем же периодом 2023 года и достиг отметки в 30,8 тыс.
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