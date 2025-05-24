Там практически нет идиотов. Делайте выводы

Геннадий Исаков Да тут всё понятно. Украина - это плодородные земли с богатыми урожаями, масса полезных ископаемых, Запад, естественно желает всё это прибрать к своим рукам. Не хочет допустить, чтоб это ушло из их рук. А Америка свою линию гнет. Зеля отдал Трампу ресурсы, он теперь желает срочного мира.

Владимир Соловьев Для справки: "Нефундированные" - это слово, означающее "не профинансированные", "не обеспеченные финансированием", "не подкрепленные фондами". НА САМОМ ДЕЛЕ ЕВРОПА ПОЛИТИЧЕСКИ И ЭКОНОМИЧЕСКИ "БУКСУЕТ", ХОТЯ И НАПРЯГАЕТСЯ. США ТО ЖЕ ЕЩЁ В СОСТОЯНИИ ФИНАНСОВОГО ПАДЕНИЯ. И ОБА ЭТИХ СУБЪЕКТА КАК МАЛЕНЬКИЙ М.....А НА ГОРШКЕ: ВЕСЬ В ГОВНЕ, А ГОЛОВКУ ТО, КАК ГОРДО ДЕРЖИТ!