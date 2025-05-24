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    Если бы в Хохляндии были ресурсы, они жили бы как развитые страны, такие как Саудовская Аравия, к примеру... Но они ж...Там практически н...

Там практически нет идиотов. Делайте выводы

Там практически нет идиотов. Делайте выводы

Понимала ли наша «партия мира», за что она выступала? Ответ – конечно понимала.  Я бы не стал говорить, что события вчерашнего вечера  с выходом российских войск к границе Днепропетровской области и попыткой относительно массированного удара по Москве беспилотниками со стороны Киева, являются прямым результатом телефонных переговоров В.

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Комментарии
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Геннадий Исаков
Да тут всё понятно. Украина - это плодородные земли с богатыми урожаями, масса полезных ископаемых, Запад, естественно желает всё это прибрать к своим рукам. Не хочет допустить, чтоб это ушло из их рук. А Америка свою линию гнет.  Зеля отдал Трампу ресурсы, он теперь желает срочного мира.
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4 час.
Владимир Соловьев
Для справки: &quot;Нефундированные&quot; - это слово, означающее &quot;не профинансированные&quot;, &quot;не обеспеченные финансированием&quot;, &quot;не подкрепленные фондами&quot;. НА САМОМ ДЕЛЕ  ЕВРОПА ПОЛИТИЧЕСКИ И ЭКОНОМИЧЕСКИ &quot;БУКСУЕТ&quot;, ХОТЯ И НАПРЯГАЕТСЯ. США ТО ЖЕ ЕЩЁ В СОСТОЯНИИ ФИНАНСОВОГО ПАДЕНИЯ. И ОБА ЭТИХ СУБЪЕКТА КАК МАЛЕНЬКИЙ М.....А НА ГОРШКЕ: ВЕСЬ В ГОВНЕ, А ГОЛОВКУ ТО, КАК ГОРДО ДЕРЖИТ!
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4 час.
Леонид Руси
Если бы в Хохляндии были ресурсы, они жили бы как развитые страны, такие как Саудовская Аравия, к примеру... Но они же постоянно стоят на коленях и самые нищие в мире... Вот так Небо порешало их судьбу. Хохлы сделали ставку на запад... и проиграли... Но Зеля в выирыше пока )))
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29 мин.
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