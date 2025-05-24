Понимала ли наша «партия мира», за что она выступала? Ответ – конечно понимала. Я бы не стал говорить, что события вчерашнего вечера с выходом российских войск к границе Днепропетровской области и попыткой относительно массированного удара по Москве беспилотниками со стороны Киева, являются прямым результатом телефонных переговоров В.
Там практически нет идиотов. Делайте выводы
Комментарии
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Геннадий Исаков
Да тут всё понятно. Украина - это плодородные земли с богатыми урожаями, масса полезных ископаемых, Запад, естественно желает всё это прибрать к своим рукам. Не хочет допустить, чтоб это ушло из их рук. А Америка свою линию гнет. Зеля отдал Трампу ресурсы, он теперь желает срочного мира.
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4 час.
Владимир Соловьев
Для справки: "Нефундированные" - это слово, означающее "не профинансированные", "не обеспеченные финансированием", "не подкрепленные фондами". НА САМОМ ДЕЛЕ ЕВРОПА ПОЛИТИЧЕСКИ И ЭКОНОМИЧЕСКИ "БУКСУЕТ", ХОТЯ И НАПРЯГАЕТСЯ. США ТО ЖЕ ЕЩЁ В СОСТОЯНИИ ФИНАНСОВОГО ПАДЕНИЯ. И ОБА ЭТИХ СУБЪЕКТА КАК МАЛЕНЬКИЙ М.....А НА ГОРШКЕ: ВЕСЬ В ГОВНЕ, А ГОЛОВКУ ТО, КАК ГОРДО ДЕРЖИТ!
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4 час.
Леонид Руси
Если бы в Хохляндии были ресурсы, они жили бы как развитые страны, такие как Саудовская Аравия, к примеру... Но они же постоянно стоят на коленях и самые нищие в мире... Вот так Небо порешало их судьбу. Хохлы сделали ставку на запад... и проиграли... Но Зеля в выирыше пока )))
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29 мин.
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