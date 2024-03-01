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Ученые назвали самое мощное в истории человечества извержение вулкана

Ученые назвали самое мощное в истории человечества извержение вулкана

Извержение Кикай-Акахойя – крупнейший вулканический взрыв в зарегистрированной истории – выбросило более 330 кубических километров вулканической породы и пепла у юго-западного побережья Японии 7300 лет назад.

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