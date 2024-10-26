Военкоры РВ: российские войска подняли флаг в центре Горняка в ДНР

ВС РФ подняли флаг в центре населенного пункта Горняк, который находится в ДНР. Отмечается, что населенный пункт почти освобожден от бойцов ВСУ, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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