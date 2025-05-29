Академик Дедов: диабет может появиться спустя неделю после сильного стресса

Сахарный диабет можно выявить спустя неделю после испытанного стресса. Об этом РИА Новости рассказал академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии и Российской ассоциации эндокринологов Иван Дедов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии