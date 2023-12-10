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пейзажи таежных рек Кольского полуострова

пейзажи таежных рек Кольского полуострова

на Кольском всегда полно туристов. И каждый приехал за чем то своим.   но в любом случае - любование природными красотами, думаю, входит в круг интересов каждого туриста)   а ничто так не притягивает взгляд человека, любящего природу, как определенное сочетание воды и неба) ну и кусочка тайги)   на Кольском, с его обилием водных объектов - от ручейка до моря, а фактически и океана - таких пейзажей и условий для наблюдения - масса)   но все же, небольшие таежные речушки, с их уединением и отрешенностью от цивилизации, на мой взгляд, создают особую атмосферу для наблюдателя.

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