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Крымская газета

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Крымский шашист Сергей Белошеев завоевал два серебра на Кубке России

Крымский шашист Сергей Белошеев завоевал два серебра на Кубке России

Один из самых титулованных крымских спортсменов вне зависимости от вида спорта Сергей Белошеев продолжает бережно укладывать в копилку республики награду за наградой.

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