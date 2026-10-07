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Английская федерация футбола наказала тренера «Саутгемптона» за шпионаж

Тренер «Саутгемптона» Тонда Эккерт наказан крупным штрафом в размере 28 тысяч фунтов (около 37 тысяч долларов) и условной шестинедельной дисквалификацией, которая будет действовать до конца следующего сезона, за участие в громком шпионском скандале, всколыхнувшем английский футбол в прошлом сезоне.

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