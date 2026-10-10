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Машины, которые сами ездят, разговаривают и заряжаются от солнца: как скоро это станет реальностью?

Представьте себе утро, когда вы садитесь в машину, а она уже сама знает, где лучше ехать, чтобы избежать пробок, и при этом заряжается от солнечных лучей.

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