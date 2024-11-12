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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Дзюба, иди на ###». Дурасов с «Матч ТВ» выложил слова Уткина о форварде, раскритиковавшем комментаторов

Нападающий «Акрона» в интервью «Матч ТВ» раскритиковал комментаторов, встав на сторону Валерия Карпина.

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