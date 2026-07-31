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РИА Новый день

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1 августа на Урале будет действовать штормовое предупреждение

1 августа на Урале будет действовать штормовое предупреждение

1 августа на Урале будет действовать штормовое предупреждение. Как сообщает региональное управление МЧС, в первый день третьего месяца лета в Свердловской области ожидаются сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

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